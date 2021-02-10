Конструкторы с помощью композитов сделают российские АПЛ еще тише

Специалисты Севмаша сумели усовершенствовать технологию установки на фундаменты атомных подлодок площадок с оборудованием и механизм их креплений.

Специалисты Севмаша сумели усовершенствовать технологию установки на фундаменты атомных подлодок площадок с оборудованием и механизм их креплений.

Конструкторы судостроительного предприятия "Севмаш" решили заменить традиционные выравнивающие подкладки из стали на полимерные композиты. Полимеры выгодно использовать, потому что они в несколько раз лучше гасят вибрации и дешевле стоят.

"Раньше эта технология в подводном кораблестроении не использовалась из-за отсутствия опыта и нормативной базы", - сообщили в пресс-службе завода.

Полимеры отличаются от стали улучшенными звукоизоляционными характеристиками и в три раза эффективнее гасят виброакустические колебания. Чтобы оставаться незаметными для радаров противника, современные подлодки должны быть тихими. Новые композиты успешно прошли испытания в лаборатории и в отсеках субмарин. Минобороны РФ, Центр технологий судостроения и конструкторские бюро дали заключения на использование полимеров при строительстве подлодок.