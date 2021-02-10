Совфед оценил слова эстонского депутата о "человеческом мусоре"

Заявление эстонского депутата Марта Калласа, который назвал русскоязычное население в Эстонии "человеческим мусором", является расизмом в чистом виде.

Заявление эстонского депутата Марта Калласа, который назвал русскоязычное население в Эстонии "человеческим мусором", является расизмом в чистом виде.

Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По словам Климова, расизм в большинстве цивилизованных государств преследуется по закону. Российский политик предложил властям Эстонии наказать Калласа за его слова.

"Речь не о позволительности, а о том, что если эстонское государство — цивилизованное, они должны его примерно наказать", — убежден член Совфеда.

Климов считает, что руководство страны должно объясниться, почему их подопечный позволяет себе такое поведение. Кроме того, политик предложил исключить Марта Калласа из партии, в которой он состоит.