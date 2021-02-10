Путин призвал зафиксировать минимальную зарплату младших научных сотрудников

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать минимальную зарплату научных сотрудников фиксированной.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать минимальную зарплату научных сотрудников фиксированной.

Такое решение необходимо для того, чтобы руководство научных учреждений не смогло снизить заработную плату для сотрудников до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом российский лидер сообщил во время совещания с членами правительства.

Путин обратил внимание на то, что чем выше квалификация, тем выше должна быть зарплата. Однако нижний порог нуждается в фиксации на определенной сумме. Попытки устанавливать зарплаты на уровне МРОТ в научной сфере президент назвал недопустимым. Градация выплат для более высоких категорий научных сотрудников должна выстраиваться от нижнего порога, подчеркнул он.