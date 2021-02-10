Киев предложил НАТО использовать для полетов воздушное пространство над Крымом

Украина выступила с предложением предоставить НАТО воздушное пространство над Крымом для своих потребностей, включая передислокацию войск.

Украина выступила с предложением предоставить НАТО воздушное пространство над Крымом для своих потребностей, включая передислокацию войск.

Речь идет о пространстве в Симферопольском районе. Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий провел встречу с заместителем генсека Североатлантического альянса Патриком Тернером. Представитель Украины заявил, что согласно бюллетеню EASA (Европейского агентства по безопасности полетов), Симферопольский район не признан опасным.

В связи с этим министр предложил Альянсу использовать этот район для переброски грузов, перемещению войск. Криклий также заявил, что надеется на поддержку в патрулировании воздушной границы с Россией. Он добавил, что Киев продолжает придерживаться пути интеграции европейской системы безопасности.