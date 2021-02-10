Профессор МГИМО назвал цель политической стратегии Запада против России

Эксперт уверен, что европейские страны совместно с США пытаются давить на Россию «кольцом анаконды».

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. В честь профессионального праздника на площадке Медиагруппы «Патриот» выступил президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов. Он объяснил, что западные страны уже много лет «гнут одну линию» дипломатии в отношении РФ.

«Уже около 100 лет со стороны англосаксонского мира и значительной части Европы политическая и дипломатическая стратегии в отношении России неизменны. Мы – главный объект для подавления контроля и так далее. Как они приняли эту позицию в конце 19-го столетия, так они ей и следуют до сих пор. Меняются только методы, но цель остается одна – давить Россию "кольцом анаконды". И под каждое изменение внутри страны, под каждого президента они отрабатывают конкретные операции», — отметил специалист.

По мнению Ивашова, российская дипломатия не имеет цельной программы. Стране нужно оперативное реагировать на все изменения, которые происходят в мире.

Справка ПС

«Кольцом анаконды» эксперты называют политическую стратегию западных стран, которая направлена на усиление давления на Россию по всему периметру границ, а также внутри государства с помощью санкций.