В Мурманске ожидается сильное похолодание

Температура может опуститься до -32 градусов по Цельсию, сообщает Гидрометцентр Мурманской области.

Температура может опуститься до -32 градусов по Цельсию, сообщает Гидрометцентр Мурманской области.

Совсем недавно в Мурманской области прошли обильные снегопады, а средняя температура воздуха оставалась в пределах минус 12-13 градусов по Цельсию. Однако, как сообщают местные СМИ со ссылкой на Гидрометцентр Мурманской области, в ближайшее время метели прекратятся, а температура воздуха существенно снизится.

Днем столбики термометров будут показывать порядка 25 градусов мороза, а ночью температура может упасть до минус 32 градусов. Может быть небольшой снег. Такая погода связан с наступлением нового циклона, продержатся морозы минимум до воскресенья.

МЧС области также сообщил о надвигающихся морозах, однако предупредил, что температура может быть существенно ниже, чем предполагают синоптики. По прогнозам спасателей, на этой неделе столбики термометров могут опуститься до -38 градусов по Цельсию.