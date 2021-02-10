Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:35   10 Февраля 2021
Весь мир

Эсминцы США покинули Черное море после маневров российских ракетоносцев

Эсминцы США покинули Черное море после маневров российских ракетоносцев

Два ракетных эсминца ВМС США — USS Porter и USS Donald Cook — покинули Черное море. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба 6-го флота военно-морских сил страны.

Уточняется, что эсминцы с конца января проводили в регионе операции по поддержанию союзников по НАТО, а также обеспечивали морскую безопасность. Кроме того, корабли провели учения с ВМС Румынии и Украины и береговой охраной Грузии.

Эсминцы США покинули Черное море после маневров российских ракетоносцев

В это же время, по информации Минобороны РФ, над нейтральными водами Черного моря совершили плановый полет два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3. Продолжительность маневра составила более пяти часов.

Истребителей сопровождали объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — добавили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что полет прошел в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#черное море #вмс сша #маневры #российские истребители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров