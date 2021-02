Эсминцы США покинули Черное море после маневров российских ракетоносцев

Корабли находились в регионе с конца января.

Два ракетных эсминца ВМС США — USS Porter и USS Donald Cook — покинули Черное море. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба 6-го флота военно-морских сил страны.

Breaking: @USNavy #USSPorter and #USSDonaldCook depart the #BlackSea following 17 days of operations alongside @NATO Allies & partners: ???????????????????????????????? pic.twitter.com/wcxYghdtEM