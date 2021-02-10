Многодетный отец признан виновным в изнасиловании девочки под Курском

Житель Курской области дважды надругался над школьницей с ограниченными возможностями. Суд вынес педофилу обвинительный приговор.

Житель Курской области дважды надругался над школьницей с ограниченными возможностями. Суд вынес педофилу обвинительный приговор.

Золотухинский районный суд приговорил 27-летнего местного жителя к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершено в мае прошлого года. Многодетный отец позвонил знакомой девочке-инвалиду и договорился встретиться с ней возле ее дома. После этого осужденный повел жертву к железнодорожной ветке. Там злоумышленник, используя беспомощное состояние школьницы, изнасиловал ее. Через несколько дней он снова растлил несовершеннолетнюю.

Фигурант частично признал вину. По его словам, у них с потерпевшей сложились дружеские отношения, и во второй раз девушка была не против интимной связи. Однако такие доводы не убедили судью — подозреваемый был отправлен за решетку.