Многодетный отец признан виновным в изнасиловании девочки под Курском
Житель Курской области дважды надругался над школьницей с ограниченными возможностями. Суд вынес педофилу обвинительный приговор.
Золотухинский районный суд приговорил 27-летнего местного жителя к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе инстанции.
Преступление было совершено в мае прошлого года. Многодетный отец позвонил знакомой девочке-инвалиду и договорился встретиться с ней возле ее дома. После этого осужденный повел жертву к железнодорожной ветке. Там злоумышленник, используя беспомощное состояние школьницы, изнасиловал ее. Через несколько дней он снова растлил несовершеннолетнюю.
Фигурант частично признал вину. По его словам, у них с потерпевшей сложились дружеские отношения, и во второй раз девушка была не против интимной связи. Однако такие доводы не убедили судью — подозреваемый был отправлен за решетку.