Проезд большегрузов по Забайкалью может быть ограничен

Движение тяжелого грузового транспорта по дорогам Забайкальского края может быть ограничено ввиду плохих погодных условий, сообщил Минтранс региона.

Движение тяжелого грузового транспорта по дорогам Забайкальского края может быть ограничено ввиду плохих погодных условий, сообщил Минтранс региона.

В Забайкалье может быть ограничено движение большегрузного транспорта. Согласно сообщению пресс-службы, если в ближайшие два дня погодная обстановка не улучшится, движение большегрузов по дорогам края будет запрещено из соображений безопасности вплоть до стабилизации погоды.

Также власти отчитались о том, что в их распоряжении и в распоряжении их подрядчиков находятся 125 снегоуборочных машин и 430 единиц спецтехники, полностью готовых выйти на дороги.

Тем временем Гидрометцентр Забайкалья предупреждает жителей, что в ближайшие двое суток в области будут наблюдаться сильные морозы, метели и бураны, а дороги покроются накатом и снежными заносами.