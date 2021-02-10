Проезд большегрузов по Забайкалью может быть ограничен
Движение тяжелого грузового транспорта по дорогам Забайкальского края может быть ограничено ввиду плохих погодных условий, сообщил Минтранс региона.
В Забайкалье может быть ограничено движение большегрузного транспорта. Согласно сообщению пресс-службы, если в ближайшие два дня погодная обстановка не улучшится, движение большегрузов по дорогам края будет запрещено из соображений безопасности вплоть до стабилизации погоды.
Также власти отчитались о том, что в их распоряжении и в распоряжении их подрядчиков находятся 125 снегоуборочных машин и 430 единиц спецтехники, полностью готовых выйти на дороги.
Тем временем Гидрометцентр Забайкалья предупреждает жителей, что в ближайшие двое суток в области будут наблюдаться сильные морозы, метели и бураны, а дороги покроются накатом и снежными заносами.