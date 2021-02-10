Чеченская Республика отказалась от ряда ограничений по коронавирусу

Решением главы Чечни Рамзана Кадырова в республике отменяется ряд ограничений, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Решением главы Чечни Рамзана Кадырова в республике отменяется ряд ограничений, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Жителям региона теперь не обязательно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. При этом продолжает действовать рекомендация об их использовании, в частности, для групп риска. Решение было принято 10 февраля.

"Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса", — написал Кадыров в Telegram.

Власти Чечни также сняли ограничения по передвижению через границы региона. Кадыров рассказал, что решение важно в условиях растущего интереса граждан к республике. Оно было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.