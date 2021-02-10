Онищенко обвинил власти Эстонии в русофобии за отказ от вакцины «Спутник V»

Депутат Госдумы считает, что европейской страной сейчас управляют одни «мракобесы».

Жители Эстонии требуют от властей наладить поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает новостной портал Delfi. Медработники обзванивают население и предлагают привиться западными вакцинами Pfizer и BioNTech, однако люди отвечают отказом. Руководитель ласнамяэского Центра семейных врачей Medicum Тынис Аллик считает, что все дело в «инфополе».

Действительно, в некоторых городах люди привыкли черпать информацию из российских СМИ, подтверждает специалист Центра семейных врачей Валентина Мишенкова. К примеру, многие жители Нарвы не хотят иметь дело с западными вакцинами, ссылаясь на негативные оценки экспертов в медиа.

«Да, у нас многие хотят вакцинироваться российским "Спутник V". Мы отвечаем, что такой возможности нет, и скорее всего не будет», — сетует Мишенкова.

Те, кто не доверяют ни российскому «Спутнику V», ни западной Pfizer, просто отказываются вакцинироваться. Врачи не оказывают давления на таких людей, поскольку медработники «не такие агрессивные, как продавцы пылесосов», отмечает председатель Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.

«Надеюсь, люди сейчас увидят, что с их знакомыми и родственниками после прививки ничего не происходит, осложнений нет. Может, мнение у некоторых изменится. <…> Все равно многие соглашаются, часто это зависит от уровня образования и осведомленности человека. Не все отказываются, кто-то хочет вакцинироваться за деньги, но такой возможности пока нет», — добавляет Мишенкова.

В Таллине заявили, что власти осведомлены о желании местных жителей вакцинироваться «Спутником V». В число последних входит не только русская диаспора, но и коренные жители эстонских городов. Посол России Александр Петров еще в конце 2020 года утверждал, что обращения поступают даже со стороны крупных предприятий, на которых работают по несколько сотен человек.

Даже такого числа желающих недостаточно для эстонских властей, чтобы отступить от своей русофобской политики, полагает доктор медицинских наук РФ, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас постсоветскую республику возглавляют «одиозные руководители».

«Складывается такое ощущение, что их [руководителей Эстонии] специально клонируют и подбирают по одному признаку – русофобии. Даже ветер, который дует со стороны Санкт-Петербурга в их сторону, прибалтийские государства могут посчитать какой-то угрозой. Чего только стоит недавнее заявление Шимоните», — говорит народный избранник.

Речь идет о заявлении премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которое она опубликовала на своей странице в Twitter. Глава правительства сообщила, что Россия якобы использует вакцину «Спутник V» в качестве «гибридного оружия», в котором «нет ничего полезного для человечества». В Эстонии, сетует Онищенко, недалеко ушли от подобных заблуждений.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule. This is neither news nor good for mankind. — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 5, 2021

«Сегодня Эстония – это отсталое государственное образование, которое возглавляется вот такими мракобесами. На этой русофобии они и живут. Обществу уже надо встрепенуться и, защищая свое здоровье, потребовать [российскую вакцину]. И никуда они [власти Эстонии] не денутся. А не захотят – сносить их надо к чертовой матери. Мы не можем мириться с этим. Жизнь людям дается один раз, и они должны максимально ее защитить», — подытожил депутат.

Справка ПС

По состоянию на 10 февраля 2021 года в Эстонии зафиксировано 48 809 случаев заражения вирусом COVID-19. При том, что в стране проживает 1 329 460 человек. По официальным данным, постоянное русскоязычное население Эстонии составляет почти 25% от всего населения. 30% жителей страны считают русский язык родным.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как власти Эстонии препятствуют получению гражданства «негражданами» — людьми, которые после распада СССР до сих пор не могут стать эстонцами.