Лавров возложил цветы к памятнику бывшему главе МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову в День дипломатического работника.

Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову в День дипломатического работника.

Стоит отметить, что День дипломата отмечается на территории России 10 февраля. Руководитель внешнеполитического ведомства ранее поздравил своих коллег с профессиональным праздником и пожелал благополучия.

Российский президент Владимир Путин также поздравил отечественных дипломатов с их праздником.