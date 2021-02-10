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15:52   10 Февраля 2021
Политика

Лавров возложил цветы к памятнику бывшему главе МИД РФ

Лавров возложил цветы к памятнику бывшему главе МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову в День дипломатического работника.

Стоит отметить, что День дипломата отмечается на территории России 10 февраля. Руководитель внешнеполитического ведомства ранее поздравил своих коллег с профессиональным праздником и пожелал благополучия.

Российский президент Владимир Путин также поздравил отечественных дипломатов с их праздником.

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#мид #лавров #дипломат

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