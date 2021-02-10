15:52 10 Февраля 2021Политика
Лавров возложил цветы к памятнику бывшему главе МИД РФ
Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову в День дипломатического работника.
Глава МИД России Сергей Лавров возложил цветы к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову в День дипломатического работника.
Стоит отметить, что День дипломата отмечается на территории России 10 февраля. Руководитель внешнеполитического ведомства ранее поздравил своих коллег с профессиональным праздником и пожелал благополучия.
Российский президент Владимир Путин также поздравил отечественных дипломатов с их праздником.