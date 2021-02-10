Виновным в инциденте с самолетом на ВПП в Ростове оказался стеснительный симулянт

Вылет самолета SSJ-100 задержался в аэропорту Платов. Пассажирам пришлось полтора часа ждать, когда подействуют реагенты.

Вылет самолета SSJ-100 задержался в аэропорту Платов. Пассажирам пришлось полтора часа ждать, когда подействуют реагенты.

Источник ФАН в аэропорту сообщил, что инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании "Азимут".

По словам информатора, самолет немного занесло на рулежке, после чего на воздушном судне отключилась электроника, и командирам пришлось ждать буксировщик. Кроме того, одному из пассажиров на борту стало плохо. Заподозрив сердечный приступ, для него вызвали врачей:

"Подозрение было на сердечный приступ. Выяснилось, у мужчины просто живот заболел, но он постеснялся сказать об этом", — отметил собеседник издания.

СК после проверки инцидента даст правовую оценку работе наземных служб аэропорта Платов. Также по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.