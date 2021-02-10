SpaceX начала принимать предзаказы на спутниковый интернет Илона Маска

Компания Илона Маска начала принимать предзаказы на спутниковый интернет по всему миру, в том числе в странах, где эта услуга еще не запущена.

Компания Илона Маска начала принимать предзаказы на спутниковый интернет по всему миру, в том числе в странах, где эта услуга еще не запущена.

Стоимость получения доступа к интернету Starlink составляет 100 долларов. Компания SpaceX планирует принимать предзаказы только до конца 2021 года, пишет Businessinsider. Известно, что у Илона Маска уже достаточно спутников на орбите, чтобы расширить программу бета-тестирования спутниковой Сети.

Новый интернет в ближайшее время должен заработать в том числе на территории Германии и Греции. Специалисты также ведут переговоры с властями Новой Зеландии, Индии и Японии, чтобы в будущем у жителей этих стран была возможность пользоваться услугами SpaceX в качестве провайдера.