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15:48   10 Февраля 2021
Технологии

SpaceX начала принимать предзаказы на спутниковый интернет Илона Маска

SpaceX начала принимать предзаказы на спутниковый интернет Илона Маска

Компания Илона Маска начала принимать предзаказы на спутниковый интернет по всему миру, в том числе в странах, где эта услуга еще не запущена.

Стоимость получения доступа к интернету Starlink составляет 100 долларов. Компания SpaceX планирует принимать предзаказы только до конца 2021 года, пишет Businessinsider. Известно, что у Илона Маска уже достаточно спутников на орбите, чтобы расширить программу бета-тестирования спутниковой Сети.

Новый интернет в ближайшее время должен заработать в том числе на территории Германии и Греции. Специалисты также ведут переговоры с властями Новой Зеландии, Индии и Японии, чтобы в будущем у жителей этих стран была возможность пользоваться услугами SpaceX в качестве провайдера.

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