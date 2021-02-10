Снегоуборщик ударил ковшом ребенка по голове и попал на видео

В Уссурийске водителя погрузчика уволили и оштрафовали за ДТП с участием несовершеннолетнего. Мужчина ударил мальчика ковшом по голове и, не оказал первую помощь, и скрылся.

В Уссурийске водителя погрузчика уволили и оштрафовали за ДТП с участием несовершеннолетнего. Мужчина ударил мальчика ковшом по голове и, не оказал первую помощь, и скрылся.

Водитель снегоуборочной машины в Приморье случайно задел школьника железным ковшом, ударив его по голове. Инцидент попал на видео.

Известно, что после того, как мужчина задел 12-летнего мальчика металлической конструкцией, он накричал на ребенка и покинул место происшествия.

В результате инцидента ребенок получил травму головы, ему помогла работница овощного ларькаю Мать ребенка рассказала, что виновник происшествия просто накричал на ее сына, и никак не отреагировала на то, что у него пошла кровь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали работника коммунальной службы. Водителя на год лишили прав управлять транспортным средством и оштрафовали.