Коты "поздравили" Захарову с Днем дипломатического работника

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала картинку с пушистыми питомцами. Необычная запись появилась на ее странице в Facebook.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала картинку с пушистыми питомцами. Необычная запись появилась на ее странице в Facebook.

Россия 10 февраля отмечает День дипломатического работника. Захарова на фоне профессионального праздника решила поделиться с подписчиками изображением, на котором всем известные коты "поздравляют" спикера российского внешнеполитического ведомства.

"Наташ, вставай — День дипломата", "Наташ, у тебя агреман", "Наташ, мы тебе сейчас ноту протеста вручим", "Все, Наташ, ты персона нон грата...", — такими фразами четыре кота якобы пытаются поднять хозяйку с постели.

Интернет-пользователи оценили картинку и чувство юмора официального представителя МИД. Они поздравили Захарову с праздником и пожелали дальнейших побед и успехов, обеспечивающих динамичное развитие и влияние России на международной арене.

Захарова также вошла в число дипломатов, которые получили поздравления от российского президента Владимира Путина. Лидер страны отметил богатую историю МИД и значимый вклад работников и ветеранов министерства в укрепление мира на планете.