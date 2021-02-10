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15:36   10 Февраля 2021
Политика

Появились штрафы за нарушения устойчивости Рунета

Появились штрафы за нарушения устойчивости Рунета

Депутаты Госдумы России проголосовали за закон о штрафах за нарушение требований по обеспечению устойчивого Рунета.

Также закон предусматривает меры за санкции против российских СМИ и граждан. Авторами законопроекта выступили Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Размер штрафа для юридических лиц составит от 20 до 700 тысяч рублей, а в некоторых случаях может применяться административная приостановка деятельности. При повторном нарушении сумма возрастает до миллиона рублей.

Штрафные меры также предусмотрены для владельцев информационных ресурсов, которые применили санкции к российским СМИ или гражданам. В таком случае сумма составит от 50 тысяч до трех миллионов рублей.

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#госдума #штрафы #рунет

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