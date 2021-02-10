Эксперт: попытка вернуть Приднестровье силой приведет Санду к кровавой войне с РФ

Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что президент Молдавии Майя Санду не исключила силовой вариант решения конфликта в Приднестровье.

Президент Молдавии Майя Санду не исключила силовой сценарий развития конфликта в Приднестровье. Якобы на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским молдавский лидер обсудила возможность поддержки со стороны Киева в случае силового присоединения региона. Об этом со ссылкой на источники в Киеве сообщил Telegram-канал «Незыгарь», заслуживший репутацию поставщика политических инсайдов.

По сведениям авторов канала, Кишинев также рассчитывает на поддержку Румынии, Польши и Великобритании. В настоящий момент ведутся переговоры с Турцией.

«Такой вариант должен мобилизовать проевропейские и интеграционные силы в Молдове с целью полной нейтрализации “московской партии”», — уточняют в «Незыгаре».

Любая попытка Молдавии начать агрессию в Приднестровье обернется для нее ожесточенным противостоянием с Россией, констатировала профессор РАНХиГС, доктор политических наук Наталья Харитонова. В этой связи как Санду, так и Зеленскому необходимо здраво оценивать свои возможности.

«Мне с трудом верится, что Майя Санду не знает реальной ситуации на Днестре и не понимает, что любой вариант силового сценария в регионе — это выход на прямое военное столкновение с Россией. По той простой причине, что российские миротворцы не останутся безучастными к этой ситуации и будут выполнять свой мандат, это однозначно», — подчеркнула Харитонова в беседе с «Политикой Сегодня».

Эксперт также обратила внимание, что подтвержденной информации о переговорах лидеров двух стран насчет возможной эскалации конфликта пока не появилось:

«Нам в этой ситуации остается надеяться на благоразумие двух политиков, которые все-таки должны трезво оценивать свои возможности, свой ресурс и потенциальные последствия».

Впрочем, собеседница издания напомнила, что накануне молдавские журналисты попытались спровоцировать российских миротворцев. В частности, на посту возле граничащего с регионом села Гура Быкулуй авторы цикла передач Dincolo de Nistru («Днестр без границ») вели видеосъемку.

Подобные действия запрещены по согласованию с Объединенной контрольной комиссией (ОКК). Однако журналисты отказались подчиниться и, закрывшись в машине, вызвали на место происшествия молдавскую полицию.

«Это иллюстрация того, что провокации могут быть. И они примитивные, абсолютно топорно организованные. Миротворцы действуют в рамках своих инструкций, которые были установлены ОКК. Это общемировая практика, здесь нет никакой самодеятельности. Но возникает вопрос, кто подливает масла в огонь в ситуации, когда урегулирование не достигнуто? Кому нужна эта кровь на Днестре? Кто из мировых акторов стремится дестабилизировать ситуацию в регионе?» — задается вопросами профессор РАНХиГС.

Кроме того, «Незыгарь» заметил, что на пост министра обороны Молдавии Санду выдвинула кандидатуру офицера Генштаба Анатолия Носатого. Ранее он руководил оперативным управлением армии, а в прошлом участвовал в работе департамента операций по поддержанию мира при ООН. Непосредственно начало его карьеры проистекало в США, где он получил степень магистра стратегий нацбезопасности.

Харитонова выразила уверенность, что Молдавия и Украина, чей внешнеполитический курс, так или иначе, подконтролен Западу, вынуждены всячески демонстрировать ему лояльность. В этой связи Киев при любом удобном случае поддержит Кишинев, но только лишь на уровне риторики.

«На уровне технических шагов Киев тоже может поддержать. И это будут далеко не первые шаги. Он всячески способствовал молдавской политике в зоне конфликта в годы, начиная с [экс-президента Украины] Виктора Ющенко. Это касалось вопросов, связанных с границей. Обмен информации между молдавскими и украинскими ведомствами и спецслужбами делается давно. Ничего нового нет. Но все-таки риторика будет обязательно, потому что понятно, кем курируется режим в двух странах», — не сомневается эксперт.

Встреча Зеленского и Санду состоялась 12 января. На ней лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта в Приднестровье и посредническую роль Украины в формате «5+2».

«В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», — сказал украинский президент.

Переговоры с Зеленским стали для Санду первой зарубежной поездкой в качестве президента Молдавии. На пост главы государства политика избрали 15 ноября. Это обстоятельство свидетельствует о перезагрузке отношений с Кишиневым, констатировал тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Во-первых, главной новостью уже есть то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно на Украину… Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины», — отметил министр.

В Международном формате «5+2» Молдавия и Приднестровье выступают сторонами конфликта, а Россия, Украина и ОБСЕ — посредниками. В свою очередь, США и Евросоюз являются наблюдателями.

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Кишиневом возник в 1992 году. Причиной стали национальные разногласия, в том числе, связанные с ущемлением русскоязычного населения. Сейчас в регион введены российские миротворцы.