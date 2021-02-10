Путин оценил публикацию об эффективности «Спутника V»

Президент РФ отметил, что издание подтвердило высокий уровень препарата и свой статус.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал публикацию в авторитетном медицинском журнале The Lancet о российской вакцине «Спутник V». Глава государства на совещании с членами правительства отметил, что выводы издания повышают доверие к препарату.

«Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу», — сказал Путин.

Ранее, медицинский журнал The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». В частности, говорилось, что эффективность препарата превысила 91% и он полностью защищает от тяжелого протекания коронавирусной инфекции. После публикации многие европейские лидеры, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявили о возможности использовать «Спутник V» после его регистрации в ЕС.