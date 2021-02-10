Кнутов: созданный в РФ авиационный электродвигатель стал настоящим прорывом

Испытанный в Новосибирский первый в мире сверхпроводниковый авиационный электродвигатель, который создали российские конструкторы, представляет собой уникальную модель и предвещает прорыв как в технологиях, так и в экологии.

Испытанный в Новосибирский первый в мире сверхпроводниковый авиационный электродвигатель, который создали российские конструкторы, представляет собой уникальную модель и предвещает прорыв как в технологиях, так и в экологии.

С таким заявлением в эфире радио Sputnik выступил военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Ранее об успешных наземных испытаниях самолета с электрическим авиадвигателем сообщил Фонд перспективных исследований.

На прошедшем в Новосибирске этапе наземных отработок был испытан самолет-летающая лаборатория, созданный на базе Як-40, на который был установлен демонстратор гибридной силовой установки со сверхпроводниковым электрическим двигателем. Мощность двигателя. Как отмечается составляет 500 кВт.

Самолет в ходе данного этапа испытаний со включенным двигателем совершил пробег по взлетно-посадочной полосе, проверив таким образом работоспособность самого летательного аппарата со всеми его системами и оборудованием, а также силовых установок во время движения по земле.

Для проведения этого этапа испытаний на Як-40 один из трех расположенных в хвосте самолета двигателей заменили на газотурбинный двигатель с электрогенератором. А также в носовой части установили дополнительный электродвигатель с эффектом высокотемпературной сверхпроводимости и криогенной системой.

«В ходе испытаний специалисты отметили корректную совместную работу оборудования самолета и его электродвигателя. Были исследованы основные режимы работы электродвигателя и его систем: захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой», — сообщает радио Sputnik.

Данные технологии, как отмечается, российские конструкторы планируют использовать в дальнейшем для создания самолета-лаборатории, на базе Ту-114, способной летать исключительно на электродвигателе.

По словам Юрия Кнутова, испытанный двигатель является уникальной разработкой. И, если российские специалисты смогут реализовать все заложенные в его конструкции возможности, это станет настоящим прорывом.

«Это касается и пассажирских, и транспортных перевозок. Это и для экологии прорыв. И прорыв в технологиях. За всем этим – большое будущее. Сверхпроводимость – это фактически почти нулевое сопротивление, КПД огромный, расход электроэнергии сразу снижается. Одним словом – прорыв», — подчеркнул военный эксперт.

Россия первой в мире разработала и создала подобную систему, отметил Кунтов. Если же она сможет завершить этот проект раньше других стран, то у нее появятся серьезные конкурентные преимущества в вопросе экспорта. Если Россия продемонстрирует первый полет самолета на сверхпроводниковом электродвигателе на авиасалоне МАКС, то можно ожидать, что через год подобные новинки появятся и в других странах, заключил эксперт.