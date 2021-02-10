Пригожин: Ходорковский отправил журналистов на верную погибель в ЦАР

Гибель журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) 30 июля 2018 года стала следствием провокаций, устроенных Михаилом Ходорковским, подчеркнул бизнесмен Евгений Пригожин.

Гибель журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) 30 июля 2018 года стала следствием провокаций, устроенных Михаилом Ходорковским, подчеркнул бизнесмен Евгений Пригожин.

Родственники Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, попросив не устанавливать памятник на месте гибели россиян. С инициативой увековечить их память таким образом Пригожин ранее обратился к министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате.

В своем комментарии, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд", Евгений Пригожин указал на распространение слухов о якобы его причастности к трагедии. Предприниматель назвал это попытками очернения и подрыва борьбы с несистемной прозападной оппозицией в России. Он заверил, что не имеет никакого отношения к смерти членов съемочной группы, а вина лежит исключительно на Михаиле Ходорковском. Именно этот беглый олигарх умышленно отправил корреспондентов на убой в местность, где сложно выжить человеку европейской внешности.

"Вместо того, чтобы трещать своими грязными языками, призываю всех журналистов-болтунов немедленно выдвинуться на место гибели съемочной группы и провести свои собственные расследования. Хочу обратить внимание, что эта территория до сих пор окружена боевиками. Хотите показать свои принципы — имейте честь и мужество. А не способны — запихайте языки в задницу", — заявил Пригожин.

Петербургский бизнесмен объяснил, что его нежелание подавать иски к родственникам погибших не является молчаливым согласием с их обвинениями — дело здесь только в сострадании к их горю. Со всеми остальными распространителями клеветы удут разбираться юристы предпринимателя.

"Там, где гибнут русские граждане — нужно ставить памятники. Это мое личное убеждение. Если родственники этого не хотят, так тому и быть. Однако, по моему мнению, на этом памятнике должна быть одна большая пуля с надписью "МБХ против русских", — заключил Пригожин.

Пригожин предлагал полностью оплатить все расходы, связанные с изготовлением памятника. По его мнению, установка монумента могла бы укрепить дружеские связи с ЦАР, стать символом победы африканского государства в многолетней борьбе с бандитами и обозначить помощь РФ в приближении этой победы.