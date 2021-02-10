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15:24   10 Февраля 2021
Общество

Боль в ногах может предупреждать об осложнении сахарного диабета

Боль в ногах может предупреждать об осложнении сахарного диабета

Диабетическая невропатия — состояние, при котором могут возникать боль и онемение в ногах и ступнях — является одним из наиболее распространенных симптомов диабета второго типа.

По словам ученых из клиники Мэйо в США, невропатия появляется в результате повреждения нервов на фоне высокого уровня сахара в крови примерно у 50% пациентов.

Игнорировать данное состояние нельзя, подчеркивают специалисты. Важно своевременно обратиться к медикам, чтобы предотвратить развитие заболевания. В противном случае могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой, работой мочевыводящих путей, кровеносными сосудами, сердцем и другими органами.

Среди последствий может быть ампутация конечностей и инвалидность, пишет Express. Высокий уровень сахара в крови способен повредить нервы по всему телу, но чаще всего это происходит в ногах и ступнях.

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#здоровье #сахарный диабет #боль в ногах

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