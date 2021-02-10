Леонид Волков заочно арестован за призывы подростков к участию в незаконных акциях

Басманный суд заочно арестовал главу сети региональных штабов Навального Леонида Волкова на два месяца.

Басманный суд заочно арестовал главу сети региональных штабов Навального Леонида Волкова на два месяца.

Ранее Следственный комитет России попросил арестовать сторонника блогера Алексея Навального, которого объявили в межгосударственный розыск.

Координатор штабов Леонид Волков стал первым обвиняемым по статье о вовлечении подростков в незаконные мероприятия. Обвинение стороннику блогера пока представлено заочно. Связано это с тем, что Волков проживает Литве.

Политолог Сергей Марков считает, что обвинение координатора штабов Навального — это первый сигнал Западу.