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15:23   10 Февраля 2021
Происшествия

Леонид Волков заочно арестован за призывы подростков к участию в незаконных акциях

Леонид Волков заочно арестован за призывы подростков к участию в незаконных акциях

Басманный суд заочно арестовал главу сети региональных штабов Навального Леонида Волкова на два месяца.

Ранее Следственный комитет России попросил арестовать сторонника блогера Алексея Навального, которого объявили в межгосударственный розыск.

Координатор штабов Леонид Волков стал первым обвиняемым по статье о вовлечении подростков в незаконные мероприятия. Обвинение стороннику блогера пока представлено заочно. Связано это с тем, что Волков проживает Литве.

Политолог Сергей Марков считает, что обвинение координатора штабов Навального — это первый сигнал Западу.

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#арест #навальный #волков

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