Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:23   10 Февраля 2021
Политика

Президент РФ надеется на доверительное отношение граждан к власти

Президент РФ надеется на доверительное отношение граждан к власти

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уровень доверия граждан к правительству.

Политик на совещании с членами правительства отметил, что необходимо продемонстрировать, как формируется зарплата работников бюджетных структур. Это позволит повысить доверие населения к правительству и больше наладить диалог с россиянами. Глава государства также надеется, что сейчас с доверием граждан к власти все в порядке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #доверие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров