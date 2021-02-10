15:23 10 Февраля 2021Политика
Президент РФ надеется на доверительное отношение граждан к власти
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уровень доверия граждан к правительству.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уровень доверия граждан к правительству.
Политик на совещании с членами правительства отметил, что необходимо продемонстрировать, как формируется зарплата работников бюджетных структур. Это позволит повысить доверие населения к правительству и больше наладить диалог с россиянами. Глава государства также надеется, что сейчас с доверием граждан к власти все в порядке.