Президент РФ надеется на доверительное отношение граждан к власти

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уровень доверия граждан к правительству.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал уровень доверия граждан к правительству.

Политик на совещании с членами правительства отметил, что необходимо продемонстрировать, как формируется зарплата работников бюджетных структур. Это позволит повысить доверие населения к правительству и больше наладить диалог с россиянами. Глава государства также надеется, что сейчас с доверием граждан к власти все в порядке.