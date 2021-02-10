Критик Соседов призвал оскандалившуюся Максакову выгнать из России

Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу Марию Максакову "предательницей Родины" и заявил, что ее нужно выслать обратно на Украину, где она жила последние годы.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу Марию Максакову "предательницей Родины" и заявил, что ее нужно выслать обратно на Украину, где она жила последние годы.

Около двух недель экс-солистка Мариинского театра гостит в России. Почти сразу по своему приезду она стала участницей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. В эфире передачи певица была излишне откровенна. Она высказала много негатива в адрес своей семьи и бывших возлюбленных, чем вызвала настоящий взрыв критики от представителей культурной сферы.

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов тоже не остался в стороне и поделился свои мнением относительно поведения Марии. Он высказал его однозначно и в крайне резкой форме.

"Маша – предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать!" — рецензировал Соседов в интервью "Собеседнику".

Он также акцентировал внимание на таланте оперной певицы, заявив, что ее уровень — уровень музыкального училища, и таких в России тысячи. Сергей добавил, что его не интересуют подробности личной жизни Максаковой, поэтому слушать ее он не собирается.

Певица Мария Максакова, дочь народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой, и ее ныне погибший супруг бывший депутат Госдумы РФ Максим Ворононенков переехали на Украину в октябре 2016 года. Там Вороненков, получив украинское гражданство, одному из изданий дал интервью, в котором раскритиковал российские власти и осудил присоединение Крыма. Его убили в Киеве 23 марта 2017 года.