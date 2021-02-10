В думе одобрили законопроект о штрафах за оправдание нацизма в Сети

Законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма или распространение недостоверных сведений об СССР во время Второй мировой войны был принят в Госдуме.

Законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма или распространение недостоверных сведений об СССР во время Второй мировой войны был принят в Госдуме.

Отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, или ложные данные о Советском Союзе во время войны будет наказываться штрафом. Юридические лица будут обязаны заплатить до 3 млн рублей или лишиться свободы сроком на пять лет. Законопроект был принят в первом чтении. Автором инициативы является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ч. 2 статьи 354.1 УК РФ, отрицание решений Нюрнбергского процесса или распространение клеветы об СССР во время Второй мировой войны будет грозить штрафом на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, или лишением свободы с последующей невозможностью занимать определенные должности на три года.