Излишняя ревность вынудила жителя Урала избить коллегу жены

Мужчина избил реаниматолога по пути на работу. Инцидент произошел, когда медик решил подвезти свою коллегу.

Мужчина избил реаниматолога по пути на работу. Инцидент произошел, когда медик решил подвезти свою коллегу.

Родственники пострадавшего медика планируют добиться справедливости и наказать виновного. После представления судебно-медицинского заключения суд может посчитать действия нападавшего умышленными.

По данным следствия, реаниматолог подвез свою коллегу до работы, что не понравилось ее мужу. Выследив супругу, он открыл дверь со стороны водителя и стали бить его по голове на глазах посторонних.

В итоге у потерпевшего произошел инсульт. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, где он провел около двух недель. Также мужчине сделали несколько операций, теперь ему предстоит длительный курс реабилитации.