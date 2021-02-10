Пенсионер-расчленитель раскрыл подробности кровавой драмы в Мурино

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльницы. Тело потерпевшей нашли у дороги во Всеволожском районе. Сам пенсионер сознался в преступлении.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльницы. Тело потерпевшей нашли у дороги во Всеволожском районе. Сам пенсионер сознался в преступлении.

Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти задержали обвиняемого в убийстве и расчленении женщины в Мурино. Пожилой мужчина во время допроса рассказал все детали трагедии, пишут "Невские новости".

По словам фигуранта, он познакомился с двумя женщинами в магазине и пригласил их к себе в гости. После застолья одна из приятельниц уехала на такси домой. Вторая устроила скандал из-за куртки, которую разорвали собаки хозяина дома. Следователи не исключили, что именно эта ссора подтолкнула пенсионера к преступлению. Расследование продолжается.