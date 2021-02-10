Скабеева ответила ведущему «борьбу с русским миром» Дмитрию Гордону

Российская телеведущая Ольга Скабеева саркастично пожелала удачи украинскому коллеге Дмитрию Гордону, который заявил, что ведет «профессиональную борьбу с русским миром».

Российская телеведущая Ольга Скабеева саркастично пожелала удачи украинскому коллеге Дмитрию Гордону, который заявил, что ведет «профессиональную борьбу с русским миром».

Ранее Дмитрий Гордон, принимая в качестве гостя участие в передаче «Час Голованова» на канале «Украина 24», поддержал власти Латвии, которые запретили в своей стране трансляцию российских телеканалов. При этом Гордон отметил, что сам интересуется российскими новостями регулярно смотрит российское телевидение.

«Смотрю не потому, что люблю русский мир, а потому, что профессионально с ним борюсь», — подчеркнул при этом украинский журналист, известный своей резкой русофобской позицией.

По словам Гордона, новости в подаче российских журналистов порой «сбивают с толку», но на него это не действует, благодаря его «крепким мозгам».

Ольга Скабеева прокомментировала эти признания украинского коллеги в личном Telegram-канале.

«Наш постоянный зритель Дима Гордон объяснил, зачем он смотрит российское ТВ, если на Украине его запретили. Чтобы лучше бороться с российской агрессией. Пожелаем Диме удачи!», — написала она, сопроводив слова рыдающим от хохота смайликом.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон продемонстрировал свое «красноречие», впав в прямом эфире в ступор от вопроса зрителя о Крыме.

В ответ на слова телезрителя о том, почему бы Украине, которая считает себя сильной страной, просто не забрать Крым обратно, Гордон произнес лишь «Э-э-э-э…» и на какое-то время просто «завис». А затем, видимо справившись с замешательством и подобрав слова, журналист назвал автора вопроса «сволочью». При этом на сам вопрос он так и не ответил.