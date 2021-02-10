Россия проявила изобретательность и целеустремленность после отказа Франции предоставить в распоряжение ВМФ РФ уже оплаченные и почти готовые десантные корабли проекта "Мистраль".

Россия проявила изобретательность и целеустремленность после отказа Франции предоставить в распоряжение ВМФ РФ уже оплаченные и почти готовые десантные корабли проекта "Мистраль".

Об этом пишет китайское издание Sohu, пересказ публикации публикует "ПолитРоссия". Обозреватель Sohu напоминает, что крупные десантные корабли типа "Мистраль" были заказаны Россией у французских судостроителей за несколько лет до эскалации кризиса на Украине и к 2014 году были готовы на 70-80%. Кроме того, "Мистрали" строились с учетом специфики эксплуатации в российских условиях и в кооперации с предприятиями РФ.

Руководство Пятой республики в рамках антироссийской санкционной компании отказалось продавать России военные корабли и впоследствии договорилось об их приобретении Египтом. По мнению автора Sohu, это стало жестким уроком для России, но привело к парадоксальным для авторов санкций последствиям.

"Министерство обороны РФ подписало контракт с керченским судостроительным заводом «Залив» в Керчи на строительство двух универсальных десантных кораблей значительного водоизмещения и боевых возможностей. Первый УДК будет готов уже к концу 2027 года, российская настойчивость приносит плоды ", – отмечает китайский эксперт.

Авторы Sohu дали высокую оценку эффективности российских усилий в деле перевооружения ВМФ и отметили отказ руководства РФ идти на уступки Западу.