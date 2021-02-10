Махонин объяснил уход Мелеховой с поста министра здравоохранения Прикамья

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал уход Оксаны Мелеховой с поста министра здравоохранения региона.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал уход Оксаны Мелеховой с поста министра здравоохранения региона.

Махонин стал главой Пермского края в феврале 2020 года. Одним из важных кадровых решений стало назначение нового министра здравоохранения: на место Оксаны Мелеховой пришла Анастасия Крутень. О причинах такого назначения врио губернатора рассказал в интервью радио «Эхо Москвы в Перми»:

"Что касается предыдущего министра, поверьте мне, когда человек работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, то он не может не устать морально. Я со словами благодарности хочу обратиться к предыдущему министру. Женщина выдержала. Эта нагрузка была колоссальной", - отметил Махонин.

Он подчеркнул, что решение назначить Крутень было обдуманным, а Мелехова продолжает усердно трудиться в министерстве на другой должности.