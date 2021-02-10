Госдума уточнила порядок выплат к пенсиям родителей инвалидов с детства

Правительственный законопроект, уточняющий порядок установки фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям инвалидов с детства, принят Госдумой.

Правительственный законопроект, уточняющий порядок установки фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям инвалидов с детства, принят Госдумой.

Российские парламентарии приняли законопроект в рамках третьего чтения. Документ был разработан по факту постановления Конституционного суда, который обязал принять меры по устранению неопределенности условий признания недееспособного инвалида с детства.

Поэтому Госдума приняла законопроект о праве родителей инвалидов с детства получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Действие инициативы распространяется на выплаты для тех родителей, которые содержат недееспособного ребенка. Надбавка составит 15 тыс. руб. Расходы на реализацию законопроекта при этом оценивают в 31,59 млн руб.