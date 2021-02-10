Правительство Кировской области сделает скидку на проезд владельцам карт системы МИР

Кировская область вводит скидки на проезд для владельцев карт системы МИР. Таким образом власти региона намерены предотвратить распространение коронавируса.

Кировская область вводит скидки на проезд для владельцев карт системы МИР. Таким образом власти региона намерены предотвратить распространение коронавируса.

Об этом правительство региона объявило на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте". Как объяснили в администрации губернатора, решение было принято, чтобы мотивировать граждан чаще пользоваться безналичными способами оплаты.

С 1 марта по 30 июня 2021 года пользователи карт платежной системы МИР получат скидку в 5 рублей на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Для владельцев бесконтактных карт МИР проезд в общественном транспорте подешевеет с 26 до 21 рубля.

"Цель акции — стимулировать оплату проезда безналичным способом, а также сократить риск распространения коронавирусной инфекции", — подчеркнули власти в официальном пресс-релизе.

Разницу в ценах вызвалась компенсировать сама платежная система, однако в комментариях к новости несколько граждан выразили скепсис относительно этого решения. По их наблюдению, терминалы приема бесконтактной оплаты в кировском общественном транспорте не всегда принимают карты платежных систем МИР и Visa.

На вопросы, что делать гражданину в ситуации, когда у него по техническим причинам не прошла бесконтактная оплата, и будут ли его из-за этого высаживать из транспорта, представители правительства не ответили.