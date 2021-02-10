Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:00   10 Февраля 2021
Происшествия

Полиция задержала красноярского депутата за посредничество при взятке

Полиция задержала красноярского депутата за посредничество при взятке

Депутат Заксобрания Красноярского края Евгений Козин попал под следствие. Он подозревается в оказании помощи при незаконном получении 3 млн рублей.

Правоохранители обыскали кабинет и квартиру подозреваемого. Предполагаемый преступник попытался оказать сопротивление во время спецмероприятий. Суд в скором времени изберет фигуранту меру пресечения, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, Козин причастен к делу замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, против которой ранее возбудили дело о взятках. Женщина, как полагают следователи, предложила своим знакомым найти арендатора для нескольких нежилых помещений. Позднее фигурантка помогла фирме взяткодателя одержать победу в аукционе на право заключения договоров. Обоим подозреваемым грозит реальный срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#взятка #ск #красноярск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров