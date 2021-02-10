Новым начальником УФСИН по Калужской области назначен Андрей Конев

Губернатору Калужской области Владиславу Шапше представили нового начальника регионального УФСИН. Им стал Андрей Конев.

Губернатору Калужской области Владиславу Шапше представили нового начальника регионального УФСИН. Им стал Андрей Конев.

Ранее Конев работал первым заместителем начальника УФСИН по Белгородской области, сообщает "Городской портал Калуги". Его представили как руководителя с большим опытом работы, построившего блестящую карьеру: окончив Белгородский юридический институт МВД России, Конев в 2002 году заступил на службу в качестве оперуполномоченного оперативной группы. За 18 лет он дослужился до первого заместителя начальника УФСИН России по Белгородской области, и в этом статусе получил приглашение на работу в Калужскую область.

Сразу после знакомства и пожелания удачи в "важной и непростой" работе Шапша и Конев обсудили цели и задачи, которые предстоит решать новому главе УФСИН. В первую очередь, по мнению губернатора, следует решить вопрос переноса следственного изолятора из центра Калуги в другое место. Губернатор подчеркнул, что реализация этого проекта улучшит культурный облик Калуги, сделает ее более привлекательным местом для гостей. Также перенос изолятора в другое место поспособствует улучшению условий была сотрудников ФСИН и заключенных.

Назначение Конева — уже третье кадровое обновление с начала года. Ранее в Калуге сменились руководитель региональной таможенной службы и начальник Росгвардии.