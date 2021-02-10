Песков отреагировал на заявление главы дипломатии ЕС о новых санкциях

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на последнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу возможности ввода новых санкций против России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на последнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу возможности ввода новых санкций против России.

Кремль тщательно следит за заявлениями европейских дипломатов и Борреля в частности, о чем сообщил журналистам Песков.

"Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, — того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только, в чем его поддерживают", — отметил Песков.

Боррель накануне прибыл с официальным визитом в Москву, а по возвращении в Брюссель он заявил на заседании Европейского парламента, что может предложить новые санкции в отношении России, а также отметил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".