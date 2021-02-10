Песков отреагировал на заявление главы дипломатии ЕС о новых санкциях
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на последнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу возможности ввода новых санкций против России.
Кремль тщательно следит за заявлениями европейских дипломатов и Борреля в частности, о чем сообщил журналистам Песков.
"Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, — того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только, в чем его поддерживают", — отметил Песков.
Боррель накануне прибыл с официальным визитом в Москву, а по возвращении в Брюссель он заявил на заседании Европейского парламента, что может предложить новые санкции в отношении России, а также отметил, что ЕС продолжит поддерживать "команду Алексея Навального".