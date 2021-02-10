13:43 10 Февраля 2021Происшествия
СК устанавливает причины смерти троих пациентов Никольской больницы
Техническая неисправность в медицинском учреждении, расположенном в Московской области, могла привести к смерти трех человек.
Техническая неисправность в медицинском учреждении, расположенном в Московской области, могла привести к смерти трех человек.
Умершие люди находились в реанимационном отделении Никольской больницы. По предварительным сведениям, ЧП с подачей кислорода произошло из-за залипания клапана газификатора, передает телеканал "Царьград".
Подчеркивается, что технеисправность может быть не связана со смертью пациентов — их состояние оценивалось как критическое.
Сотрудники Следственного комитета также приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Позднее они примут процессуальное решение на основе полученных данных.