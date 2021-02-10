СК устанавливает причины смерти троих пациентов Никольской больницы

Техническая неисправность в медицинском учреждении, расположенном в Московской области, могла привести к смерти трех человек.

Техническая неисправность в медицинском учреждении, расположенном в Московской области, могла привести к смерти трех человек.

Умершие люди находились в реанимационном отделении Никольской больницы. По предварительным сведениям, ЧП с подачей кислорода произошло из-за залипания клапана газификатора, передает телеканал "Царьград".

Подчеркивается, что технеисправность может быть не связана со смертью пациентов — их состояние оценивалось как критическое.

Сотрудники Следственного комитета также приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Позднее они примут процессуальное решение на основе полученных данных.