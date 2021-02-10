Запрет канала «Россия-РТР» вызвал бурную реакцию среди жителей Латвии

Жители Латвии прокомментировал решение властей страны запретить до 2022 года ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» заявив, что они российские телеканалы «смотрели, и смотреть будут», но в интернете.

Жители Латвии прокомментировал решение властей страны запретить до 2022 года ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» заявив, что они российские телеканалы «смотрели, и смотреть будут», но в интернете.

Ранее Латвийский регулятор теле и радиовещания – Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) – принял решение запретить в стране телеканал «Россия – РТР», зарегистрированный в Швеции. Запрет вступит в силу с 15 февраля 2021 года и продлится ровно год. По словам председателя ведомства Иварса Аболиньша, это решение было вызвано желанием Риги «защищать информационное пространство».

О бурной реакции жителей Литвы на это решение властей сообщает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня». В частности, латыши в социальных сетях напомнили, что популярность эфирного телевидения неуклонно снижается, в то время, как доступность интернета позволяет людям не принимать во внимание государственную информационную политику и смотреть любые каналы и телепередачи, какие они хотят.

«Смотрели – и будем смотреть! — пишут возмущенные пользователи в комментариях к новости, — Запрет русских телеканалов не изменит отношения к правительству и Латвии. Пусть хоть все отрубят каналы. Благодаря интернету, все знают, что такое сейчас Латвия, латыши и как тут люди живут!».

При этом жители страны предупреждают, что официальный запрет канала «Россия-РТР» приведет к тому, что люди перестанут смотреть и «разрешенные» местные телеканалы с их низкокачественным контентом. Тем более, что сработает принцип «запретный плод сладок», благодаря которому русские телеканалы получат дополнительную аудиторию в Сети.

«Значит народ должен слушать ту "типа правду", которую будут вещать такие Аболиньши? А народ имеет право слушать и сравнивать, — пишут латыши в интернете. — Так ведут себя только трусы. И что такого нам еще может пропагандировать Россия, чего мы еще не знаем про свою страну?».

Одни комментаторы иронично отмечают, что видимо подобные запреты должны считаться нормой в демократическом государстве. А другие напоминают, что Латвия в угоду своим русофобски настроенным политикам уже разорила собственные порты и железную дорогу, а теперь очередь дошла и до телевидения.

Напомним, «Россия-РТР» стала не первым телеканалом, запрещенным латышскими властями. Ранее в стране была ограничена трансляция телеканала «НТВ-Мир» а также показ локальных версий РЕН-ТВ и Первого канала.

В России критически отнеслись к решениям властей Латвии, назвав их актами политической цензуры.