Кинокритик рассказал о феномене драмы "Дорогие товарищи!" Кончаловского

Кинообозреватель Esquire Егор Москвитин считает, что у драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" есть все шансы попасть в итоговый список номинантов на "Оскар".

Кинообозреватель Esquire Егор Москвитин считает, что у драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" есть все шансы попасть в итоговый список номинантов на "Оскар".

Картина Кончаловского попала в шорт-лист номинации "Международный художественный фильм". Американская киноакадемия из 15 фильмов, вошедших в короткий список, должна отобрать только пять главных претендентов. Кинокритик считает, что "Дорогие товарищи!" могут оказаться в числе финалистов, ведь драма Кончаловского обладает всеми признаками победителя.

"Во-первых, это кино с понятной и большой фестивальной судьбой. Оно участвовало в конкурсе в Венеции. Во-вторых, это кино о противостоянии общества и власти. Эта тема актуальна не только для нас, но и для Европы и Америки. В-третьих, это кино заслуженного мастера", — объяснил Москвитин в беседе с каналом "360".

Он отметил, что серьезную конкуренцию фильму Кончаловского составляют американские фильмы, посвященные выборам и социальным переменам в США, как важным темам для индустрии. Одним из главных претендентов на "Оскар" называют датскую картину "Еще по одной" с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Фильм уже окрестили настоящей сенсацией он успел наделать много шума, что немаловажно для "Оскара".