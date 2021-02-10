Госдума одобрила новые штрафы за неповиновение правоохрнаителям на митингах

Штрафы увеличиваются в два раза.

Госдума в третьем (окончательном) чтении одобрила законопроект о повышении штрафов за неподчинение законным требованиям силовиков, в том числе на митингах.

Так, за неповиновение сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСИН или военнослужащим грозит штраф в 2-4 тысячи рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тысячи). Повторное неподчинение законному распоряжению повлечет административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 70 до 200 тысяч для юридических. Также предусмотрен арест до 30 суток, либо обязательные работы.