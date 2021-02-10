Прививку от коронавируса «Спутником V» сделали 2,2 миллиона россиян

Порядка 2,2 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Такую информацию предоставил замглавы по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Порядка 2,2 млн жителей России прошли вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Такую информацию предоставил замглавы по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Спутник V" представляет собой двухфазный препарат, обе дозы вакцины получили уже 1,7 млн россиян, уточнил Логунов. Российские медики планируют до конца весны привить от COVID-19 70% населения страны, что позволит создать коллективный иммунитет к заболеванию.

Препарат "Спутник V" стал первым в мире препаратом от коронавируса в мире, Минздрав РФ зарегистрировал его уже в августе 2020 года. Многие страны сразу заинтересовались российской разработкой и уже используют ее для вакцинации своих граждан от COVID-19.