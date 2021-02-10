В Санкт-Петербурге возобновят работу фудкорты

Соответствующее разрешение выдал Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор согласовал открытие фудкортов на территории торговых центров в Санкт-Петербурге, однако при условии загрузки зала не более 50% и соблюдении всех санитарных норм. Соответствующие требования озвучила глава петербургского управления санитарного ведомства Наталья Башкетова.

Чтобы разрешение вступило в силу, необходимо внести изменения в 121-е «коронавирусное» постановление. Предположительно, ближайшая корректировка может произойти в пятницу, 12 февраля.

Ранее вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что Смольный уже подготовил проект постановления, согласно которому так называемые ресторанные дворики начнут функционировать.

Запрет на работу фудкортов и фудплейсов власти города ввели 9 ноября. С 30 января Смольный отменил 70% действующих в городе январских ограничений, однако сохранил запреты в отношении зон общественного питания и детских площадок в торговых центрах.