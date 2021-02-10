Фонд защиты национальных ценностей оплатил лечение раненого в Карабахе журналиста

Военный корреспондент Юрий Котенок получил сертификат на реабилитацию и премию "ПолитПатриот" от Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Военный корреспондент Юрий Котенок получил сертификат на реабилитацию и премию "ПолитПатриот" от Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Новый глава Фонда Максим Шугалей и первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич посетили раненого военкора Котенка в больнице. Ему был вручен сертификат на реабилитацию в Подмосковной больнице "Голубое". Об этом Малькевич сообщил в своем Telegram-канале, передает ФАН.

"Да, его вытащили тогда из Карабаха, спасли (но это были врачи), а что дальше? Поохали — и забыли? Нет, только не мы, потому что мы своих не бросаем", — заметил он.

Корреспондент Юрий Котенок был тяжело ранен 8 октября 2020 года. Он попал под обстрел азербайджанской артиллерии в городе Шуши (Нагорный Карабах). Врачи обнаружили у него около 40 осколочных ранений, повреждения легких и ног, кровопотерю. Однако Малькевич заметил, что военкор уже практически "в строю".