Хулиганы попытались помешать посадке самолета в московском аэропорту

Неизвестные едва не ослепили пилота самолета, заходившего на посадку в аэропорту столицы. Делом заинтересовались местные правоохранители.

Неизвестные едва не ослепили пилота самолета, заходившего на посадку в аэропорту столицы. Делом заинтересовались местные правоохранители.

Лайнер прилетел в Москву из Новочеркасска. Во время посадки злоумышленники попытались ослепить командира воздушного судна лазером. Несмотря на это, специалист все равно успешно посадил борт, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что хулиганов сейчас ищут сотрудники следственных органов. Нарушителей могут привлечь к ответственности. Решается вопрос о возбуждении дела.