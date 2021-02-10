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13:25   10 Февраля 2021
Происшествия

Хулиганы попытались помешать посадке самолета в московском аэропорту

Хулиганы попытались помешать посадке самолета в московском аэропорту

Неизвестные едва не ослепили пилота самолета, заходившего на посадку в аэропорту столицы. Делом заинтересовались местные правоохранители.

Лайнер прилетел в Москву из Новочеркасска. Во время посадки злоумышленники попытались ослепить командира воздушного судна лазером. Несмотря на это, специалист все равно успешно посадил борт, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что хулиганов сейчас ищут сотрудники следственных органов. Нарушителей могут привлечь к ответственности. Решается вопрос о возбуждении дела.

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#аэропорт #пилот #хулиганы #посадка

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