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16:59   10 Февраля 2021
Россия

«Наше все во внешней политике». Как отзываются иностранцы о главе МИД Сергее Лаврове

«Наше все во внешней политике». Как отзываются иностранцы о главе МИД Сергее Лаврове

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Праздник учредил президент Владимир Путин в 2002 году. День выбрали не случайно: в старорусских текстах упоминается, что 10 февраля 1549 года было создано первое внешнеполитическое ведомство Руси – Посольский приказ. Тогда указом царя Ивана Грозного главой ведомства назначили подьячего Ивана Висковатова.

В современных реалиях титул первого дипломата России принадлежит Сергею Лаврову, который возглавляет министерство иностранных дел уже 17 лет. «Политика Сегодня» вспомнила, как отзывались у министре соотечественники и зарубежные коллеги.

«Обаятельный и хитрый»

Самой свежей характеристикой Лаврова поделился финский политик Александр Стубб. На своей странице в Twitter он написал, что глава МИД РФ является самым опытным игроком на международном дипломатическом поле.

«Лавров, пожалуй, самый опытный дипломат в своем деле. Знает каждую мельчайшую деталь и не стесняется говорить о ней в своих целях. Лавров может быть обаятельным и хитрым одновременно. <…> Им всегда движут интересы России», — заявил Стубб.

Обаяния, о котором упомянул Стубб, нередко добавляет человеку приятный внешний вид. Именно эту черту Сергея Лаврова в сентябре 2019 года отметил глава чилийского МИД Теодоро Рибера. В начале личной встречи он сделал российскому министру комплимент, на который дипломат ответил остроумно:

«Вы [Лавров] очень прекрасно выглядите — либо много занимаетесь спортом, либо мало едите», — предположил Рибера.

«Если я правду расскажу, то вы мне не поверите», — улыбнулся Лавров.

«Наше все». Сергей Лавров отмечает День дипломатического работника

Перед таким обаянием вряд ли могла устоять бывший министр иностранных дел Австрии Урсула Плассник, которая в начале 2000-х годов впервые приехала в Москву. Сергей Лавров встретил ее возле знаменитого ресторана «Кафе Пушкинъ», держа в руках букет желтых роз. Чуть позже Плассник назвала его «одним из самых умных, информированных и уважаемых внешнеполитических игроков на мировой сцене».

Свое восхищение Лавровым высказывали также дипломаты из стран Ближнего Востока. В 2018 году посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади аль-Азари похвалил российского коллегу за умение твердо отстаивать интересы родной страны на дипломатической арене.

«Я восхищаюсь некоторыми дипломатами, одним из таких в России является министр Сергей Лавров. Он прекрасно справляется с представлением своей страны и защитой российских интересов на международной арене, он опытный дипломат», — сказал тогда аль-Азари.

Родные пенаты

На территории постсоветских стран талант Лаврова тоже ценят. В марте 2020 года, когда глава российского МИД отмечал 70-летний юбилей, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на его умение вести переговоры и решать «сложные вопросы»:

«Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству. На посту министра иностранных дел в течение многих лет Вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства».

«Наше все». Сергей Лавров отмечает День дипломатического работника

Из соотечественников российского министра автором самой яркой характеристики, пожалуй, является глава банка «ВТБ» Андрей Костин. В 2018 году он выступал перед студентами МГИМО – родного университета Лаврова (Костин — член попечительского совета вуза). Тогда банкир подчеркнул, что Сергей Лавров – «наше все во внешней политике» и «то, что надо российской дипломатии». Костин эмоционально сравнил главу МИД РФ с зарубежными коллегами:

«Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон [премьер-министр Великобритании, который в те годы был министром иностранных дел] и прочее».

Чуть позже Костину, правда, пришлось добавить, что англичане «вообще-то хорошие люди».

«Наше все». Сергей Лавров отмечает День дипломатического работника

С положительной оценкой работы министра также выступал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал Лаврова «сильным, умным и порядочным человеком», который добился больших успехов на международной арене.

Сергей Лавров находится на посту главы министерства иностранных дел с 2004 года. За это время он стал обладателем более двух десятков почетных российских и зарубежных наград, в том числе ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени. В Никарагуа и Гватемале Лаврову присвоили титул «почетного гражданина».

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