«Наше все во внешней политике». Как отзываются иностранцы о главе МИД Сергее Лаврове

10 февраля отмечается День дипломатического работника.

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Праздник учредил президент Владимир Путин в 2002 году. День выбрали не случайно: в старорусских текстах упоминается, что 10 февраля 1549 года было создано первое внешнеполитическое ведомство Руси – Посольский приказ. Тогда указом царя Ивана Грозного главой ведомства назначили подьячего Ивана Висковатова.

В современных реалиях титул первого дипломата России принадлежит Сергею Лаврову, который возглавляет министерство иностранных дел уже 17 лет. «Политика Сегодня» вспомнила, как отзывались у министре соотечественники и зарубежные коллеги.

«Обаятельный и хитрый»

Самой свежей характеристикой Лаврова поделился финский политик Александр Стубб. На своей странице в Twitter он написал, что глава МИД РФ является самым опытным игроком на международном дипломатическом поле.

«Лавров, пожалуй, самый опытный дипломат в своем деле. Знает каждую мельчайшую деталь и не стесняется говорить о ней в своих целях. Лавров может быть обаятельным и хитрым одновременно. <…> Им всегда движут интересы России», — заявил Стубб.

5. Lavrov is probably the most experienced diplomat in the business. Knows every minute detail and does not hesitate to twist it for his own purposes. 6. Lavrov can be charming and cunning at the same time. Always the messanger of Putin. Always driving Russian interests. 3/5 — Alexander Stubb (@alexstubb) February 9, 2021

Обаяния, о котором упомянул Стубб, нередко добавляет человеку приятный внешний вид. Именно эту черту Сергея Лаврова в сентябре 2019 года отметил глава чилийского МИД Теодоро Рибера. В начале личной встречи он сделал российскому министру комплимент, на который дипломат ответил остроумно:

«Вы [Лавров] очень прекрасно выглядите — либо много занимаетесь спортом, либо мало едите», — предположил Рибера.

«Если я правду расскажу, то вы мне не поверите», — улыбнулся Лавров.

Перед таким обаянием вряд ли могла устоять бывший министр иностранных дел Австрии Урсула Плассник, которая в начале 2000-х годов впервые приехала в Москву. Сергей Лавров встретил ее возле знаменитого ресторана «Кафе Пушкинъ», держа в руках букет желтых роз. Чуть позже Плассник назвала его «одним из самых умных, информированных и уважаемых внешнеполитических игроков на мировой сцене».

Свое восхищение Лавровым высказывали также дипломаты из стран Ближнего Востока. В 2018 году посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади аль-Азари похвалил российского коллегу за умение твердо отстаивать интересы родной страны на дипломатической арене.

«Я восхищаюсь некоторыми дипломатами, одним из таких в России является министр Сергей Лавров. Он прекрасно справляется с представлением своей страны и защитой российских интересов на международной арене, он опытный дипломат», — сказал тогда аль-Азари.

Родные пенаты

На территории постсоветских стран талант Лаврова тоже ценят. В марте 2020 года, когда глава российского МИД отмечал 70-летний юбилей, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на его умение вести переговоры и решать «сложные вопросы»:

«Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству. На посту министра иностранных дел в течение многих лет Вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства».

Из соотечественников российского министра автором самой яркой характеристики, пожалуй, является глава банка «ВТБ» Андрей Костин. В 2018 году он выступал перед студентами МГИМО – родного университета Лаврова (Костин — член попечительского совета вуза). Тогда банкир подчеркнул, что Сергей Лавров – «наше все во внешней политике» и «то, что надо российской дипломатии». Костин эмоционально сравнил главу МИД РФ с зарубежными коллегами:

«Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон [премьер-министр Великобритании, который в те годы был министром иностранных дел] и прочее».

Чуть позже Костину, правда, пришлось добавить, что англичане «вообще-то хорошие люди».

С положительной оценкой работы министра также выступал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал Лаврова «сильным, умным и порядочным человеком», который добился больших успехов на международной арене.

Поздравляю с днем рождения главу @MID_RF Сергея Викторовича Лаврова. Много лет восхищаюсь этим сильным, умным, порядочным человеком. Искренне желаю здоровья, энергии и успехов на международной арене. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 21, 2019

Сергей Лавров находится на посту главы министерства иностранных дел с 2004 года. За это время он стал обладателем более двух десятков почетных российских и зарубежных наград, в том числе ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени. В Никарагуа и Гватемале Лаврову присвоили титул «почетного гражданина».