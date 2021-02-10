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13:32   10 Февраля 2021
Весь мир

Больницы Великобритании «перейдут» на гендерно-нейтральное молоко

Больницы Великобритании «перейдут» на гендерно-нейтральное молоко

В британских больницах начнут учитывать интересы гендерно-нейтральных пациентов. Теперь медперсонал родильных отделений должен будет называть грудное молоко «человеческим» или же «молоком кормящего родителя».

Подобные рекомендации выпустил медицинский фонд университетских больниц Брайтона и Сассекса. Учреждение стало первым в стране, где внедрили такие правила.

Помимо грудного молока, рожениц рекомендуется называть не «женщина, а «человек». При этом вместо слова «отец» следует говорить «родитель», «сородитель» или «второй биологический родитель».

В Великобритании больницы «перейдут» на гендерно-нейтральное молоко

В заявлении, опубликованном в Twitter фонда, уточняется, что главная цель таких рекомендаций состоит в попытке устранить неравенство «для всех, кто пользуется услугами больницы». Соответствующим изменениям подвергнутся листовки, сообщения, электронные письма, которые рассылаются от лица медучреждения.

Ранее в Великобритании разрешили менять пол с 11-летнего возраста. До этого момента британская клиника выдавала блокираторы полового развития пациентам от 16 лет. Эти вещества воздействуют на мозг, приостанавливая выработку эстрогена или тестостерона. В результате чего затормаживается рост костей и изменение голоса.

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