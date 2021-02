Больницы Великобритании «перейдут» на гендерно-нейтральное молоко

Один из медицинских фондов страны выпустил рекомендации, согласно которым сотрудники медучреждений должны называть грудное молоко «человеческим».

В британских больницах начнут учитывать интересы гендерно-нейтральных пациентов. Теперь медперсонал родильных отделений должен будет называть грудное молоко «человеческим» или же «молоком кормящего родителя».

Подобные рекомендации выпустил медицинский фонд университетских больниц Брайтона и Сассекса. Учреждение стало первым в стране, где внедрили такие правила.

Помимо грудного молока, рожениц рекомендуется называть не «женщина, а «человек». При этом вместо слова «отец» следует говорить «родитель», «сородитель» или «второй биологический родитель».

В заявлении, опубликованном в Twitter фонда, уточняется, что главная цель таких рекомендаций состоит в попытке устранить неравенство «для всех, кто пользуется услугами больницы». Соответствующим изменениям подвергнутся листовки, сообщения, электронные письма, которые рассылаются от лица медучреждения.

Today we are launching the UK’s first clinical and language guidelines supporting trans and non-binary birthing people. Follow us as we post throughout the week. Find out more on our webpage ➡️ https://t.co/EPaesy4RWN#transpregnancy #nonbinarypregnancy #genderinclusion pic.twitter.com/qgzhJ2e6On