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13:18   10 Февраля 2021
Политика

Пропаганда наркотиков в Сети станет уголовно наказуема

Пропаганда наркотиков в Сети станет уголовно наказуема

Склонение к употреблению наркотиков при помощи пропаганды в Сети будет наказываться уголовным сроком. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

Преступник, который будет пропагандировать наркотики в интернете, может получить до десяти лет колонии. В случае, если такая пропаганда повлекла смерть нескольких людей, нарушителю будет грозить от 12 до 15 лет заключения.

Ранее приняли закон об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду запрещенных веществ в медиапространстве.

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#госдума #закон #пропаганда

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