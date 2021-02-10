Пропаганда наркотиков в Сети станет уголовно наказуема

Склонение к употреблению наркотиков при помощи пропаганды в Сети будет наказываться уголовным сроком. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

Склонение к употреблению наркотиков при помощи пропаганды в Сети будет наказываться уголовным сроком. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

Преступник, который будет пропагандировать наркотики в интернете, может получить до десяти лет колонии. В случае, если такая пропаганда повлекла смерть нескольких людей, нарушителю будет грозить от 12 до 15 лет заключения.

Ранее приняли закон об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду запрещенных веществ в медиапространстве.