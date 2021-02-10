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13:18   10 Февраля 2021
Технологии

Эрдоган назвал дату отправки турецкого космического аппарата на Луну

Эрдоган назвал дату отправки турецкого космического аппарата на Луну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал отправку турецкой ракеты на Луну в 2023 году.

Турецкий лидер заявил, что через два года Анкара запустит на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку. В 2028 году Турция планирует вывести спутник на околоземную орбиту. По словам Эрдогана, страна собирается привлечь международные компании для создания собственного космодрома.

"Наша цель - в конце 2023 года в честь 100-летия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну", - сказал Эрдоган.

В январе президент Турции обсуждал с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском возможность обмена опытом в области космических технологий с турецкими компаниями.

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#эрдоган #ракета #луна

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