Эрдоган назвал дату отправки турецкого космического аппарата на Луну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал отправку турецкой ракеты на Луну в 2023 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал отправку турецкой ракеты на Луну в 2023 году.

Турецкий лидер заявил, что через два года Анкара запустит на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку. В 2028 году Турция планирует вывести спутник на околоземную орбиту. По словам Эрдогана, страна собирается привлечь международные компании для создания собственного космодрома.

"Наша цель - в конце 2023 года в честь 100-летия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну", - сказал Эрдоган.

В январе президент Турции обсуждал с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском возможность обмена опытом в области космических технологий с турецкими компаниями.