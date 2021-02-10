"Газпром" улучшил прогноз по экспортной цене на газ

Средняя экспортная цена поставок газа в текущем году может превысить 200 долларов за одну тысячу кубометров, сообщил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

Средняя экспортная цена поставок газа в текущем году может превысить 200 долларов за одну тысячу кубометров, сообщил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

Бюджет холдинга, принятый в декабре прошлого года, был спроектирован с учетом сценарных условий, где стоимость одной тысячи кубометров составляет порядка 170 долларов. Новый показатель рассчитан по итогам января. На европейском рынке в начале текущего года цены на газ в некоторые дни достигали 300 долларов.

Иванников отметил, что в январе 2021 холдинг экспортировал максимальный объем газа для этого месяца за всю историю "Газпрома" — 19,4 млрд кубометров, что на 45% больше, чем в прошлом году, и на 18% больше, чем за пять последних лет. Из общего объема 18,5 млрд кубометров было направлено в Европу, еще 0,9 млрд — в Китай.