Информацию о дате обращения Путина к Федеральному собранию опровергли в Кремле

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится 24 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится 24 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Сети появились сведения о том, что глава государства планирует обратиться к Федеральному собранию 24 февраля. Пресс-секретарь российского лидера опроверг эту информацию. Представитель Кремля уточнил, что точного решения по дате мероприятия пока не согласовано.