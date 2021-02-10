13:07 10 Февраля 2021Политика
Информацию о дате обращения Путина к Федеральному собранию опровергли в Кремле
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится 24 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится 24 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Сети появились сведения о том, что глава государства планирует обратиться к Федеральному собранию 24 февраля. Пресс-секретарь российского лидера опроверг эту информацию. Представитель Кремля уточнил, что точного решения по дате мероприятия пока не согласовано.